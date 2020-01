Calciomercato Roma, può saltare lo scambio Spinazzola-Politano. L’Inter ha chiesto test supplementari al terzino e vuole rivedere l’accordo.

Incredibile ma vero. Lo scambio Spinazzola-Politano tra Rome e Inter può definitivamente saltare, e a riportarlo è l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“.

Le due società avevano raggiunto un accordo di massima, siglato dai direttori sportivi Petrachi e Ausilio, per un’operazione a titolo definitivo, con la cifra intorno ai 27 milioni di euro. Ieri però l’amministratore delegato dell’Inter Marotta ha provato a cambiare i termini dell’accordo, proponendo alla Roma un doppio prestito con diritto di riscatto, sempre sulle stesse cifre.

Un cambio inaspettato che non ha trovato d’accordo la Roma che ha rifiutato anche perché ormai convinta di avere già chiuso l’affare e di potere usare Politano già stasera in Coppa Italia.

Calciomercato Roma, a rischio lo scambio Spinazzola-Politano

Nel pomeriggio di ieri l’Inter ha posticipato di un giorno la firma di Spinazzola, e quindi quella di Politano con la Roma. La versione ufficiale secondo la Gazzetta è che non c’è stato tempo per completare l’iter dei testi fisici. Sarà necessario una sessione atletica ad Appiano Gentile. L’Inter vuole sottoporre il calciatore a dei “test di condizionamento” da svolgere oggi ad Appiano, quando saranno presente lo staff e anche il tecnico Antonio Conte.

Secondo Marotta il costo del cartellino di Spinazzola sarebbe eccessivo considerati i rischi sullo stato fisico del giocatore, che ha un passato recente da oltre 30 gare saltate negli ultimi due anni e mezzo. La Roma infuriata per questo passo indietro dell’Inter non ci sta ed è intenzionata a fare saltare tutto. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare i comunicati ufficiali che in un modo o nell’altro metterano la parola fine a questo giallo.

