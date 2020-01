Calciomercato Roma, ormai è fatta per l’arrivo di un nuovo giocatore nel reparto offensivo. Carles Perez domani arriverà a Fiumicino.

Ormai non ci sono più dubbi e anche in Spagna i rumors sono confermati. Carles Perez sarà presto un nuovo giocatore della Roma. L’esterno del Barcellona domani sbarcherà a Fiumicino e poi svolgerà le consuete visite mediche prima della firma sul contratto.

Ya hay acuerdo de Carles Pérez con la Roma. El jugador viaja mañana a Italia para firmar el contrato y esperan que pueda debutar en liga ya este fin de semana. El precio rondará los 13 M € — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) January 27, 2020

E’ lui il giocatore prescelto per prendere il posto in questa seconda parte di stagione di Nicolò Zaniolo, fermo a causa di un grave infortunio. Ma non solo, perché il giocatore spagnolo sarà anche un investimento per il futuro.

Ancora non è certa la formula dell’acquisto, ma a quanto pare il Barcellona si priverà del suo giocatore in prestito con obbligo di riscatto fissato a tredici milioni. Non ci sarebbe però nessuna clausola di recompra da parte del club iberico.

Di sicuro Carles Perez non avrà il posto assicurato. Come abbiamo visto nel derby Cengiz Under sta ritrovando la forma migliore e per Paulo Fonseca toglierlo dall’undici titolare non sarà semplice. Ma la Roma sarà impegnata anche in Europa e un talento come quello spagnolo è senz’altro destinato ad avere un ruolo importante nel futuro del club.

