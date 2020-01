Edin Dzeko è stato uno dei protagonisti del derby che la Roma ha pareggiato contro la Lazio per 1-1. Del bosniaco infatti il gol dell’illusorio vantaggio.

E che gol, verrebbe da dire. Perché Dzeko ha realizzato davvero una rete con un alto coefficiente di difficoltà. Si è catapultato su un lancio lungo in area di rigore ed è riuscito, con un colpo da biliardo fatto quasi con la nuca, a mettere la sfera nel sacco. Anticipando uno Strakosha sciagurato in uscita.

Chiaramente Dzeko è stato tra i migliori non solo per il gol, ma anche per la sua capacità di essere sempre nel vivo del gioco. Una sorta di numero dieci avanzato, un playmaker offensivo ormai indispensabile negli schemi di Paulo Fonseca.

Per Dzeko gol numero 99

Quello realizzato contro la Lazio è stato il gol numero 99 segnato dal centravanti bosniaco con la maglia della Roma. Manca un solo passo dunque per sfondare la fatidica quota cento. Un traguardo importante per il giocatore, destinato in ogni caso a rimanere a lungo nella storia del club. Dzeko è già tra i migliori marcatori della Roma di tutti i tempi, con la possibilità di scalare ancora la speciale classifica.

Davanti a lui ci sono Montella a quota 102, Manfredini a 104, Volk a 106 e Amadei a 111. Più lontano Pruzzo a 138 gol segnati, inarrivabile Francesco Totti a 307.

