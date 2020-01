Calciomercato Roma: in tre vogliono Cetin

Calciomercato Roma che in queste ore sta diventando davvero bollente, viste le tante trattative che ci sono in entrata e in uscita.

Si avvicina il termine della chiusura di questa sessione invernale e tutte le squadre sono a caccia di rinforzi. Con qualche formazione che inizia a bussare anche per eventuali prestiti. In questo caso quello di Mert Cetin, centrale turco sul quale la Roma punta davvero tantissimo per il futuro.

In questa stagione però il giovane è un po’ chiuso, visto che Smalling e Mancini appaiono intoccabili e la Roma ha Fazio come prima alternativa. L’ingaggio di Ibanez però come quarto centrale potrebbe “liberarlo” e consentirgli di andare a fare esperienza altrove. Un test per valutarne a pieno le potenzialità e magari consentirgli il prossimo anno di essere una pedina ancor più importante nello scacchiere giallorosso.

LEGGI ANCHE –>> Florenzi ceduto in prestito secco al Valencia

Calciomercato Roma, è asta per Cetin

La Roma dunque potrebbe prendere davvero in considerazione l’idea di spedire Cetin in prestito per questi mesi. Anche perché le pretendenti non gli mancano di certo. Verona e Sampdoria sono pronte ad accoglierlo, ma nelle ultime ore anche un’altra squadra in lotta per la salvezza si è fatta avanti. E’ il Lecce di Liverani, che sarebbe ben lieto di accogliere il turco in squadra.

E se davvero la società deciderà di cederlo in prestito sarà probabilmente il giocatore a decidere la sua destinazione preferita. Ad ogni modo mancano solo poco più di 48 ore alla chiusura delle trattative, dunque a breve se ne dovrebbe sapere di più.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!