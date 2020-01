Calciomercato Roma, Florenzi va in prestito secco al Valencia. Secondo Sky Sport non c’è accordo sulla cessione a titolo definitivo.

Il suo addio era ormai nell’aria, ma la modalità sorprende e lascia perplessi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alessandro Florenzi andrà a giocare al Valencia fino a giugno ma in prestito secco. Niente cessione a titolo definitivo o prestito con diritto/obbligo di riscatto, che erano le ipotesi più accreditate e anche quello che volevano sia la Roma che il calciatore.

Se confermata, sarà una scelta che farà discutere, quella della Roma. A livello di immagine dare via in prestito quello che fino a oggi è stato il capitano della squadra non è il massimo. E se si è arrivati a tanto, vuol dire che forse qualcosa si era rotto nello spogliatoio e nel rapporto con Florenzi.

Calciomercato Roma, Florenzi ai saluti

E così in pochi mesi la Roma ha perso Totti, De Rossi e ora Florenzi, anche se non si sa se per sempre o soltanto per un periodo limitato. L’ultimo dei capitani – che il “Corriere dello Sport” di oggi ha descritto come mai troppo amato dai tifosi e poco stimato dai senatori dello spogliatoio – ha resistito poco in carica, appena sei mesi.

Ora la fascia di capitano passerà a Edin Dzeko, mentre in futuro chissà che la fascia non possa andare al romano Lorenzo Pellegrini. Guai però a pensare che possa diventare la nuova bandiera della Roma. Di Totti e De Rossi, capitani che hanno vestito la sola maglia della “magica”, probabilmente non se ne vedranno più.

