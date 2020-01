Calciomercato Roma, chi arriva e chi parte: il punto

Il calciomercato Roma si appresta a vivere le fasi cruciali. Siamo ormai arrivati molto vicini alla conclusione delle trattative ed è il momento di fare un breve punto della situazione su chi arriva e chi parte.

Calciomercato Roma: ecco chi arriva

Ormai sembrano esserci pochi dubbi sui giocatori che rinforzeranno la Roma in questo mercato di gennaio. Per Fonseca ci sarà un innesto per reparto. In difesa ecco Ibanez dall’Atalanta. Il giocatore sarà un utile rimpiazzo in questa seconda parte della stagione. A centrocampo è tutto fatto per Villar, mediano spagnolo dell’Elche del quale si parla davvero molto bene. In attacco invece arriverà Carles Perez dal Barcellona. Il giocatore ha sciolto le riserve accettando la corte giallorossa.

Chi può lasciare la squadra giallorossa

In queste ore ci sono anche degli elementi che potrebbero però lasciare la squadra giallorossa. Uno di questi è Mirko Antonucci, che ha trovato poco spazio in stagione e che sarà mandato in prestito per mettersi in mostra. L’accordo con i portoghesi del Vitoria Setubal sembra essere ad un passo. Sempre alla formazione lusitana potrebbe finire pure Fuzato, il terzo portiere della Roma. Anche per lui sarebbe l’occasione buona per mettersi in mostra. In caso di sua cessione in giallorosso potrebbe finire Rafael del Cagliari.

Non fa parte della squadra ma è comunque proprietà della Roma il mediano francese Nzonzi. Per lui dopo l’esperienza al Galatasaray c’è il ritorno in patria. Dopo aver rifiutato la corte del West Ham infatti potrebbe finire al Rennes.

