Napoli-Roma, De Rossi non lo rischia: escluso dai convocati

Napoli-Roma, il giallorosso è stato escluso dai convocati in maniera tale da permettergli di riposare in vista della gara contro il Leverkusen

Ad una manciata di minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Roma, sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida del “Maradona”. Pur non snaturando la squadra, De Rossi ha dovuto operare una serie di scelte obbligate, tra squalifiche e razionalizzazione delle forze.

In quest’ultimo filone rientra la decisione da parte del tecnico della Roma di non convocare Rick Karsdorp. Il terzino olandese, infatti, non è stato convocato per permettergli di riposare in vista della gara di giovedì sera contro il Bayer Leverkusen. Assieme a Smalling e Lukaku, dunque, anche l’ex Feyenoord non scenderà in campo contro il Napoli per ritornare al top della forma ed essere disponibile in vista della gara d’andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen.