Formazioni ufficiali Napoli-Roma: Ndicka dal 1’, De Rossi cala il jolly in attacco

Formazioni ufficiali Napoli-Roma, ecco le scelte definitive di Calzona e De Rossi per il match di oggi allo Stadio Maradona

Si accendono i riflettori sullo Stadio Maradona di Napoli, per il match tra i partenopei e la Roma. I padroni di casa sono alla ricerca di quella che potrebbe essere l’ultima opportunità di dare una scossa alla stagione, ma soprattutto per provare ancora a rincorrere un posto in Europa.

Attualmente l’ottava posizione per gli azzurri rende tutto molto più proibitivo, tuttavia una vittoria contro i giallorossi potrebbe rimettere la squadra sui giusti binari, provando almeno ad ottenere una qualificazione in Europa League.

Dall’altra parte la Roma di Daniele De Rossi, che dal suo arrivo ha saputo rivoluzionare la mentalità di molti calciatori, provando un gioco decisamente più “frizzante”, che ha portato risultati ben oltre le aspettative. Questa gara dunque può dirci molto sul futuro a breve termine di entrambe le società, ma gli ospiti devono anche fare i conti con il doppio confronto con il Leverkusen, che rischia di portare via parecchie energie in vista del finale di stagione.

Formazioni ufficiali Napoli-Roma: torna Ndicka dal primo minuto

Nessuno probabilmente si aspettava un impatto simile da De Rossi, che dal nono posto in cui era finito José Mourinho ha saputo risollevare la squadra fino all’attuale quinto posto che garantirebbe l’accesso alla Champions League il prossimo anno, vero obbiettivo della società capitolina.

Il tecnico giallorosso non può fare a meno purtroppo di tenere un occhio a giovedì quando allo Stadio Olimpico affronterà la semifinale di andata contro il Leverkusen di Xabi Alonso. Calzona invece vuole provare a trascinare il Napoli in Europa, ma a preoccupare l’allenatore è la condizione mentale dei suoi calciatori, e la mancata costanza di risultati utili, fattore che ha relegato la squadra fuori dalle posizioni valide per la Champion League.

Entrambi dunque hanno diversi problemi a cui far fronte, in particolare De Rossi, che tra i tanti impegni ravvicinati si vede costretto a far riposare alcuni dei titolari, ecco le loro scelte in vista del match delle 18: