De Rossi accontentato, la Roma piazza il primo colpo

Ecco le ultime su uno dei prestiti in bilico a Trigoria. De Rossi avrebbe espresso con chiarezza le proprie intenzioni su un calciatore in particolare

Non vi è dubbio che, tra le flebili certezze che albergano nei cuori dei tifosi giallorossi, vi sia l’urgente necessità di rinforzare le fasce del proprio undici titolare. Il mercato estivo si avvicina e, di conseguenza, occorre giungere al primo luglio con le idee chiare, tanto in entrata, quanto in uscita.

Tra le mediocri prestazioni collezionate da Rasmus Kristensen, il contratto in scadenza di Leonardo Spinazzola (recentemente colpito da una lesione muscolare), la parabola discendente che ha caratterizzato l’avventura giallorossa di Nicola Zalewski e i rinomati scivoloni di Rick Karsdorp, la sensazione è che sia proprio sugli esterni difensivi che il nuovo DS dovrà lavorare con attenzione, così da permettere a Daniele De Rossi di giungere ai blocchi di partenza della prossima stagione con inedite certezze sul proprio schieramento titolare.

In tal senso, giungono piacevoli conferme in merito ad uno dei rarissimi esponenti del ruolo che non abbiano clamorosamente floppato nel proprio percorso capitolino.

DDR vuole riscattare Angelino

Rapido nel breve ma anche nell’allungo, insospettabilmente solido fisicamente, caratterizzato da generose dosi di intelligenza calcistica e, soprattutto, dotato di una componente squisitamente tecnica sopra la media… Questi gli ingredienti di José Ángel Esmorís Tasende, meglio conosciuto come Angelino.

La sua breve esperienza romana ha piacevolmente confermato ciò che, guardando distrattamente qualche clip sul web, si poteva facilmente intuire prima dell’approdo nella capitale: lo spagnolo è semplicemente un ottimo calciatore, in grado di dispensare qualità sul rettangolo verde senza soluzione di continuità.

Del medesimo avviso sembrerebbe essere Daniele De Rossi, il quale, in accordo alla società, parrebbe deciso a riscattare per soli 5 milioni di euro il cartellino attualmente di proprietà del Lipsia. Questo è quanto riportato da Filippo Biafora sul proprio account X (Twitter).

Come detto il diritto di riscatto è fissato alla misera cifra di 5 milioni di euro che, inoltre, sono dilazionabili in pagamenti distribuiti in tre anni. Per l’ufficialità si attende soltanto l’approdo nei corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini del nuovo direttore sportivo, che occuperà l’ex scrivania di Tiago Pinto, ormai impolverata dallo scorrere dei mesi.