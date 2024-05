Tegola nerazzurra, UFFICIALE: salta la partita. In questo ultimo squarcio di stagione agonistica non arrivano, però, soltanto buone notizie.

L’arrivo della bella stagione è solitamente il preludio al termine dell’annata calcistica. Si vivono le ultime, più o meno intense, settimane in attesa degli ultimi verdetti e dell’inizio della ‘Fiera dei sogni’ legata visceralmente al calciomercato.

Le ultimi giornate di campionato offrono gli ultimi sussulti e le residue speranze di molti di inseguire gli obiettivi rimasti. La lotta salvezza, inevitabilmente, offre spunti, emotivamente, più coinvolgenti ed interessanti. Le ultime tre giornate di campionato dovranno decidere le altre due formazioni che retrocederanno in Serie B.

La Salernitana ha, infatti, già salutato da qualche settimana la massima serie e diverse compagini cercano disperatamente di non farle compagnie nel più triste viaggio di ritorno possibile. Ieri sera, allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, la formazione locale allenata da Eusebio Di Francesco, ha incontrato i neo campioni d’Italia dell’Inter.

I tifosi del Frosinone si attendevano, e speravano, in un’Inter ‘distratta’ come quella ‘ammirata’ a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Evidentemente, però, il ds del Frosinone, Guido Angelozzi non è fraterno amico di Beppe Marotta quanto Giovanni Carnevali e la mannaia nerazzurra si è pertanto abbattuta duramente sui canarini ciociari complicando non poco la loro rincorsa salvezza.

Nerazzurri nei guai

Occhio alle regole! Lo sentiamo ripetere spesso: le regole ci sono, occorre soltanto farle rispettare. Pertanto è giusto sanzionare chi queste regole non le rispetta. A qualunque livello.

Vi sono regole che possono essere prese sottogamba, alle quali si dà poca importanza ma che possono, anch’esse portare serie conseguenze. Quanto accaduto domenica scorsa in Puglia, nello spareggio promozione per la Serie D, sembra un esempio calzante.

La sfida ha riguardato le compagine dell’Ugento Calcio e dell’AS Bisceglie. Come ci informa tuttocampo.it la gara si conclusa con il risultato di 4-0 per i salentini. Una sfida che non ha visto protagonista l’attaccante dell’AS Bisceglie, Antonio Pignataro, poiché squalificato.

Antonio Pignataro, però, secondo quanto comunicato dalla Lega Nazionale Dilettanti della Puglia, sembra che sia sceso in campo durante il riscaldamento ed entrato negli spogliatoi al termine dei primi quarantacinque minuti. In quanto squalificato non avrebbe potuto compiere alcuna delle due azioni.

A seguito di tale comportamento non rispettoso delle norme vigenti il Giudice Sportivo non ha potuto far altro che comminare un’altra giornata di squalifica all’attaccante del Bisceglie. L’attaccante Antonio Pignataro salterà, pertanto, la prima gara degli spareggi nazionali di Eccellenza. Una leggerezza pagata cara.