Nuovo rinvio in Serie A, l’assurda motivazione che ha convinto la Lega

Nuovo rinvio in Serie A: si va verso un altro slittamento per una motivazione assurda. Ecco la richiesta alla Lega, che a quanto pare potrebbe accettarla. La situazione

Sembra tutto incredibile ma a quanto pare è vero. Perché se da un lato la Roma, a più riprese e anche ufficialmente con alcune lettere mandate alla Lega, ha chiesto un occhio di riguardo in vista della doppia semifinale di Europa League ormai andata, senza ricevere nessuna risposta in cambio, adesso un presidente di Serie A, secondo quanto riportato da Repubblica, starebbe chiedendo uno spostamento del match.

Il problema ce lo ha Aurelio De Laurentiis, massimo dirigente del Napoli, che la prossima settimana dovrà affrontare la Fiorentina. I Viola di Italiano hanno in programma, anche, la finale di Conference League quindi la Lega ha messo in calendario il match il prossimo venerdì. Che, sul calendario, è il 17. E quindi direte voi? Ve lo spieghiamo sotto.

Nuovo rinvio in A, la richiesta del Napoli

Il presidente del Napoli, per una questione di scaramanzia, non vorrebbe far giocare la propria squadra proprio in quel giorno. Il classico venerdì 17 ovviamente. E starebbe cercando di spostare la partita in questione il giorno dopo, sabato 18 maggio. Una situazione che dopo tutto quello che è successo nelle ultime settimane, e che ha visto protagonista la Roma (ricordiamo che Atalanta-Fiorentina verrà recuperata alla fine del campionato) appare davvero poco spiegabile.

Insomma, a quanto pare si va verso questa soluzione, una soluzione che potrebbe decisamente far pensare a tante cose. Vedremo quello che succederà, ma i ben informati dicono che tutto potrebbe andare proprio in questo modo. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, a meno che non arrivi prima una comunicazione ufficiale che possa anche anticipare il tutto. Ma è proprio surreale.