Cristiano Ronaldo in rossonero: il ritorno è clamoroso

Cristiano Ronaldo in rossonero. Il fuoriclasse portoghese è ormai in Arabia Saudita, ma il suo fascino sembra davvero non tramontare mai.

Lo abbiamo avuto in Italia per tre stagioni. Ha indossato la maglia della Juventus e ha regalato, a tutti i tifosi italiani, ampi squarci della sua grandezza. Cristiano Ronaldo ha rappresentato, e rappresenta tutt’ora, una delle massime espressioni del calcio mondiale. Di tutti i tempi.

Con Lionel Messi si è spartito Palloni d’Oro e Champions League. Mentre il fuoriclasse argentino ha imboccato le vie delle Americhe per una dorata pensione calcistica, il portoghese ha scelto le calde dune dell’Arabia Saudita.

Anche lì Cristiano Ronaldo ci ha messo un istante a farsi amare. Lo ha fatto alla sua maniera, realizzando decine di reti. Ancora, a 39 anni, sa essere ancora letale. Anche in questa stagione viaggia alla sua media, 1 gol a partita, ed il traguardo delle 900 reti ufficiali in carriera è lì ad un passo.

Un nome che sa ammaliare anche i giovani allenatori che magari lo hanno incrociato sul campo di calcio e che ora lo osservano dalla panchina, sognando, un giorno, di poterlo allenare. Lo sta sognando anche l’allenatore del momento.

Lo vuole al Bayer Leverkusen

Il Bayer Leverkusen è la più grande novità del calcio europeo di questa stagione. La formazione tedesca, guidata da Xabi Alonso, ha interrotto il dominio del Bayern Monaco durato, ininterrottamente, per undici anni.

La compagine tedesca affronterà l’Atalanta nella finale di Europa League, ma sta già gettando le basi in vista della prossima stagione dove vorrà essere protagonista assoluta. Riguardo le buone intenzioni del club tedesco di proseguire la sua ascesa ci informa elnacional.cat.

Xabi Alonso sa già che non perderà alcuno dei suoi gioielli. Per questo vuole affiancare loro il diamante più bello in vista del ritorno in grande stile in Champions League. E chi meglio di Mister 5 Champions League Cristiano Ronaldo? Un sogno impossibile?

C’è un campionato Europeo da disputare ed il fuoriclasse di Funchal vuole giocarlo a modo suo. Da protagonista. Poi deciderà se tornare in una più performante Europa, alla soglia dei 40 anni, o godersi ancora per un po’ il calore del sole dell’Arabia Saudita.