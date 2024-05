Dalla Roma ai bianconeri: Abraham ha già deciso

Colpo di scena in casa Roma, dove uno dei punti fermi dell’attacco giallorosso inizia a vacillare. Ecco le ultime sul futuro di Abraham

Mentre a Trigoria scarseggia il tempo per metabolizzare la comprensibile eliminazione con il Bayer Leverkusen – vista la paurosa incombenza della sfida valida per la zona Champions da affrontare contro gli uomini di Gasperini domenica sera -, i vertici giallorossi devono valutare con cura le mosse da compiere nel corso della sessione di mercato in arrivo, il che presuppone l’aver definito una volta per tutte le priorità in termini di permanenze nel centro sportivo Fulvio Bernardini.

Tra i numerosi prestiti a cui dare un esito, i contratti in scadenza e la necessità di far risultare ben 40 milioni di plusvalenza entro giugno, risulta essenziale, prima di guardarsi intorno per sognare colpi di mercato, assegnare un preciso esito ai componenti della rosa. Sono in particolare due i reparti che si prestano ad un inevitabile restyling interno: difesa e attacco.

Soffermandoci in particolare sulla fase offensiva, pare che le sicurezze in tal senso siano davvero scarse e labili, vista la sostanziale certezza dell’addio di Big Rom, la fantomatica clausola presente nel contratto di Paulo Dybala (che gli permetterebbe di abbandonare Trigoria nel caso in cui una società estera versasse appena 13 milioni nelle casse dei Friedkin) e il riscatto di Sardar Amzoun appeso ad un costoso filo dal valore di 12,5 milioni di euro. Recentemente, inoltre, parrebbe essersi aggiunta un’ulteriore prospettiva, riguardante Tammy Abraham.

Abraham vuole la Premier, il Newcastle lo mette nel mirino

Tammy Abraham è davvero tornato? A Roma molti direbbero di no… e non tanto a causa degli esiti del recupero fisico avvenuto nel corso degli scorsi mesi, quanto per via di una serie di prestazioni controverse collezionate di recente, che hanno evidenziato la necessità per il numero 9 giallorosso di ritrovare se stesso sul piano squisitamente calcistico.

La voglia di tornare protagonista non manca, ma un paio di occasioni clamorosamente sciupate in occasioni a dir poco delicate, hanno scontentato il tifo giallorosso. Tuttavia, nonostante un rientro non particolarmente luccicante, pareva che la presenza del numero 9 nel corso della prossima stagione potesse essere categorizzata come una delle rare certezze della Roma, ma, a quanto pare, alcune recenti indiscrezioni avrebbero messo in discussione tale convinzione.

È stato Graeme Bailey, insider di TBR Football, a rivelare le presunte intenzioni dell’inglese, il quale “non vede l’ora di tornare in Inghilterra”. Un fulmine a ciel sereno, che aprirebbe ad una serie di possibilità sinora inedite. Tra le tante spicca senza dubbio il forte interessamento recentemente manifestato dal Newcastle United, che nel caso in cui dovesse far partire Callum Wilson, potrebbe realmente valutare l’approdo dell’ex Chelsea.

Il contratto di Abraham ha scadenza fissata al 30 giugno 2026, il che porterebbe il prezzo di un’eventuale operazione sopra i 30 milioni di euro, ma nel caso del Newcastle, trattandosi di una proprietà del fondo PIF, il tema economico non dovrebbe rappresentare un ostacolo.