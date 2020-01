Calciomercato Roma, Paquetá ha le valigie pronte. Fuori dai convocati contro il Brescia, potrebbe lasciare i rossoneri già a gennaio.

Lucas Paquetá è diventato un caso al Milan. Come riportato dall’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“, ieri il brasiliano ha avuto un colloquio con l’allenatore Pioli alla fine dell’allenamento in cui ha riferito di non sentirsi sereno chiedendo di non essere convocato. In merito al calciatore, Pioli era stato chiaro in conferenza stampa: «Paquetà è andato bene sul piano della quantità e dell’impegno, ma un giocatore con le sue caratteristiche deve fare di più sul piano della qualità. Deve essere più incisivo, deve trovare la giocata vincente. Che non sia contento di restare in panchina è normale».

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, retroscena Zaniolo: il PSG aveva offerto 60 milioni di euro

Calciomercato Roma, occasione Paquetá

Nel nuovo modulo, il 4-4-2, Paquetá non ha spazio. Si tratta di un calciatore importante per il Milan che non vuole vederlo svalutare, ecco perché non è da escludere anche una sua cessione in prestito. La Gazzetta dello Sport riporta delle voci di un interessamento della Roma per il brasiliano, non confermata dai due club. Nel calciomercato però mai dire mai. Anche perché Paquetà è un jolly che nel 4-2-3-1 l’allenatore Fonseca potrebbe impiegare in più ruoli.

Quello ideale è il ruolo di trequartista, ma essendo mancino potrebbe giocare anche partendo da destra per accentrarsi nel 4-2-3-1. Inoltre, anche se con caratteristiche forse diverse da quelle richieste da Fonseca, potrebbe giocare da centrocampista centrale. Si è parlato anche del Psg e di Leonardo che ha portato Lucas al Milan e potrebbe riprenderselo, ma non sono al momento mai arrivate vere offerte al Milan. E allora chissà che non possa diventare un’occasione per la Roma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, depositato il contratto del giovane Oliver Jurgens

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!