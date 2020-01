CALCIOMERCATO ROMA CONTRATTO JURGENS – Si attendeva ormai da qualche giorno ed è arrivata questo pomeriggio l’ufficialità dell’arrivo del giovane Oliver Jurgens in casa giallorossa. Infatti il club capitolino ha depositato in lega il contratto dell’attaccante estone classe 2003, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Hellas Verona.

Roma, ecco Oliver Jurgens

Il giocatore, già da qualche giorno nella capitale, tanto da aver assisitito all’ultima partita della Roma Under 17, verrà aggregato alla squadra dei suoi coetanei, ma potrebbe presto salire di categoria, tra Under 18 e Primavera.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!