CALCIOMERCATO ROMA CESSIONE JUAN JESUS – Sfumata la possibilità di andare a giocare in un altro club di Serie A, potrebbero crearsi altre occasioni proprio in questi giorni (nonostante il mercato italiano sia chiuso in entrata) per il difensore giallorosso.

Tre club russi su Jesus

Secondo quanto riportato da ‘quotidiano.net’, infatti il 28enne brasiliano, non convocato nell’ultima sfida di campionato persa per 4-2 al Mapei Stadium contro il Sassuolo dalla Roma, potrebbe finire all’estero. Il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi spera di convincerlo a trasferirsi in Russia dove l’ex interista piace a ben tre club: Lokomotiv Mosca, Rubin Kazan e Krasnodar. Il calciomercato russo in entrata è aperto fino al prossimo 21 febbraio.

Cessione Juan Jesus possibilità concreta

Da una parte la possibilità è molto concreta, perché comunque Juan Jesus ha fatto la sua ultima apparizione il 25 settembre 2019 nella mezz’ora finale giocata all’Olimpico contro l’Atalanta. Dall’altra però, bisognerebbe ragionare sull’appeal, visto che lo stesso calciatore aveva rifiutato altre destinazioni italiane.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!