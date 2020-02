PLUSVALENZE UEFA FAIR PLAY FINANZIARIO – Davvero un’indiscrezione importante riportata dal sito della Gazzetta dello Sport, riguardante una possibile decisione della UEFA che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Plusvalenze fittizie, l’UEFA ferma tutto

In questo momento l’Union of European Football Associations sta studiando una valida norma per poter fermare le plusvalenze fittizie, ottenute grazie alla cessione di calciatori della propria rosa valutando gli stessi più del normale. Questo potrebbe creare problemi alle squadre italiane, che utilizzano questo metodo proprio per far quadrare i bilanci, attraverso cessioni entro il 30 giugno.

Il ‘caso’ Roma

L’estate scorsa abbiamo assistito ad una trattativa del genere con gli scambi tra la Roma e la Juventus dei cartellini di Luca Pellegrini in bianconero e Leonardo Spinazzola in giallorosso.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!