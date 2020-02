Roma-Gent, i convocati: i 20 scelti da Fonseca

Sono solamente venti i convocati di Paulo Fonseca in vista di Roma-Gent, match di Europa League che si giocherà giovedì 20 febbraio con fischio d’inizio alle ore 21.

Una partita che sembra essere davvero fondamentale per i giallorossi, che dopo una serie di risultati negativi in campionato sono chiamati ad una grande prestazione. Arrivare in fondo al torneo sarebbe davvero straordinario per una squadra che in serie A rischia di finire fuori dalle prime quattro.

Per questa partita però Fonseca deve fare i conti con tante assenze, sia per giocatori non inseriti in lista (come Bruno Peres) sia per gli infortunati di lungo corso, come ad esempio Zaniolo, Zappacosta, Diawara, ai quali si è aggiunto anche il secondo portiere Mirante. Non c’è nemmeno l’acciaccato Cetin.

I convocati di Roma-Gent

Oltre a Fuzato, inserito nella lista Uefa, è stato convocato anche il baby Cardinali come terzo portiere. Per il resto non ci sono novità, se non il rientro di Cristante in lista dopo che il mediano aveva saltato il match con l’Atalanta per squalifica. Molti i trequartisti in lista.

La probabile formazione giallorossa

Tutti presenti tra i convocati i giocatori che dovrebbero essere schierati dal primo minuto dal tecnico. L’undici titolare dovrebbe essere il seguente: Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Attenzione però alla batteria dei trequartisti, sono in quel reparto i veri dubbi dell’allenatore. Mkhitaryan, Perotti e Under reclamano spazio e potrebbero essere delle mosse a sorpresa del tecnico.

