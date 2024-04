Bayer Leverkusen, annuncio UFFICIALE: rientrano contro la Roma

Bayer Leverkusen, Xabi Alonso recupera gli infortunati e per il doppio confronto con la Roma avrà a disposizione tutti i titolari

Con la vittoria ieri a Udine la Roma riesce a riaddrizzare il tiro e a rimettersi in carreggiata dopo la disfatta casalinga contro il Bologna. Il risultato di 1-3 aveva “ridimensionato” le ambizioni in campionato dei giallorossi, che si erano ritrovati l’Atalanta ad un solo punto, ma con una partita in meno da recuperare contro la Fiorentina, gara che rischia di slittare addirittura a fine campionato.

Come se non bastasse il calendario rischia di rendere tutto ancora più proibitivo, nelle prossime cinque giornate infatti la formazione allenata da De Rossi dovrà affrontare Napoli, Juventus e Atalanta, intervallate dalla doppia sfida al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, fresco campione di Germania e con la possibilità di riuscire a completare un mini triplete, vista la finale di coppa di tedesca da giocare contro una squadra di una lega minore.

Si pensava che almeno per l’andata Alonso avrebbe dovuto rinunciare ad alcuni dei suoi titolari, ma le ultime indiscrezioni sembrano ribaltare la situazione, ecco le ultime sulla squadra allenata dall’ex Real Madrid e Bayern Monaco.

Bayer Leverkusen, Alonso recupera gli infortunati

Un doppio confronto difficilissimo quello che aspetta la Roma di Daniele De Rossi, contro un Bayer Leverkusen che si è dimostrato la vera rivelazione di questa stagione, riuscendo ad imporsi in patria, interrompendo il dominio del Bayern Monaco che durava da oltre 10 anni, e riuscendo ad arrivare in fondo in Europa League e in coppa di Germania.

Il dato sorprendente però è che la squadra allenata da Xabi Alonso non perde una partita ufficiale dalla scorsa stagione, riuscendo ad infilare un filotto di oltre 40 risultati utili consecutivi, superando anche la Juventus di Antonio Conte. In vista della sfida dell’Olimpico si pensava che Alonso dovesse rinunciare a due dei suoi calciatori, ovvero Borja Iglesias e Adam Hložek, ma così non sarà.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti i due hanno svolto oggi parte dell’allenamento con la squadra, ma non saranno disponibili per la prossima partita di campionato, mentre torneranno certamente a disposizione per la gara contro la Roma di giovedì, dove Alonso potrebbe recuperare tutti gli effettivi della propria rosa.