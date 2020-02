Roma-Gent, le probabili formazioni (ore 21:00)

Roma-Gent streaming e dove vederla in diretta tv: ecco i canali e le info utili per seguire in diretta i giallorossi in Europa League.Roma-Gent, partita valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, verrà trasmessa in tv da Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. La telecronaca sarà a cura di Riccardo Gentile con il commento tecnico di Luca Marchegiani. A curare i collegamenti da bordocampo ci saranno Paolo Assogna e Angelo Mangiante, mentre per Diretta Gol a raccontare la gara sarà Dario Massara. La bella notizia per i tifosi giallorossi non abbonati a Sky è che la partita contro il Gent verrà trasmessa anche, raggiungibile cliccando qui Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Carles Perez; Dzeko.Kaminski; Lustig, Plastum, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Niangbo, David.

Roma-Gent streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!