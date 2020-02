La Roma non è ancora guarita e, nonostante un vantaggio trovato abbastanza presto grazie al primo gol in giallorosso di Carles Perez, non ha sicuramente fornito una buona prestazione. Complici le tre sconfitte consecutive in campionato, la squadra allenata da Paulo Fonseca ha concesso diverse occasioni al Gent, molte delle quali non concretizzate a causa della pochezza tecnica di alcuni interpreti della squadra belga. Solamente a fine gara, la squadra ha cercato con maggiore convinzione il raddoppio. Tra i migliori in campo, proprio l’ex Barcellona e Dzeko, mentre Kolarov e Spinazzola vanno segnalati tra i peggiori, al pari di Pellegrini, uscito tra qualche fischio.

Tabellino e voti Roma-Gent 1-0: male Spinazzola

Ecco nel dettaglio i voti di Roma-Gent, andata dei sedicesimi di finale di Europa League:

ROMA: Pau Lopez 5.5; Spinazzola 5 (69′ Santon 6.5), Fazio 6, Smalling 6.5, Kolarov 5; Cristante 5, Veretout 6.5; Carles Perez 7, Pellegrini 5 (79′ Mkhitaryan sv), Perotti 6 (81′ Kluivert sv); Dzeko 6.5. A disp.: Fuzato, Mancini, Santon, Under, Kluivert, Kalinic. All.: Fonseca.

GENT: Kaminski 7; Lustig 5., Plastun 5.5, Ngadeu 6, Mohammadi 5; Kums 5.5 (91′ Marreh sv), Owusu 6.5, Odjidja 6.5; Bezus 5 (74′ Chakvetadze 6.5); Depoitre 5, David 5. A disp.: Coosemans, Niangbo, Kvilitaia, Castro-Montes, Godeau. All.: Thorup.

Arbitro: Kabakov.

Reti: 13′ Perez

Note. Ammonizioni: Bezus (G), Smalling (R)

