Roma-Lecce, ecco i calciatori convocati da Fonseca. Finalmente un po’ di abbondanza, l’allenatore avrà ampia scelta in tutti i reparti.

La Roma ha comunicato la lista dei calciatori convocati per la partita contro il Lecce. Finalmente un po’ di abbondanza, a parte gli indisponibili noti non ci sono assenze dell’ultima ora e Fonseca potrà schierare la formazione che ritiene più pronta. E i cambi servono come ha detto lo stesso allenatore in conferenza stampa.

“Possiamo cambiare due, tre o quattro giocatori questa partita. Non abbiamo molto tempo per recuperare ed è normale che potremo cambiare qualche giocatore della squadra per essere più freschi nella partita”.

Roma-Lecce, i convocati

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.

Difensori: Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout.

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.

