CALCIOMERCATO ROMA FUTURO SMALLING – Il difensore della Roma Chris Smalling ha rilasciato un’intervista a Sky Sports nella quale fa un bilancio da quando è arrivato a Roma in estate a oggi, con due competizioni ancora in corso. Il centrale inglese, di proprietà del Manchester United, è in prestito secco ma l’accordo tra il club capitolino e i Red Devils per un possibile riscatto è ancora tutt’altro che vicino.

Dichiarazioni Smalling

Sul suo arrivo alla Roma

Quando sono arrivato per la prima volta è stato emozionante ma anche dubbioso perché non sai cosa aspettarti. Era un nuovo paese e una nuova esperienza. Ma considerato il modo in cui mi sono ambientato e l’affetto che ho ricevuto dai tifosi della Roma, la decisione sul futuro sarà interessante da prendere. Quando sono arrivato molti giocatori mi hanno detto che se dai tutto in campo l’amore che puoi ricevere in questa città è incredibile. E così è stato, sia per me che per la mia famiglia. E potrebbe continuare a lungo.

Sulla fiducia ripostagli da Fonseca

È bello sentire queste parole. Avere questa fiducia del mister e degli altri giocatori in campo mi sta aiutando a migliorare.

Sul futuro

Quando ci siamo parlati, ci siamo detti: “Facciamo una buona stagione, sia io che la squadra, speriamo che vada tutto per il meglio e a fine stagione ci sediamo”. Questo era il piano all’inizio della stagione e ovviamente non abbiamo ancora finito, quindi alla fine della stagione vedremo cosa succederà.

