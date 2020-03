Calciomercato Roma: i nomi sul taccuino di Petrachi

Calciomercato Roma sempre aperto. Ormai si lavora già per la prossima stagione, con la speranza che si possa centrare il quarto posto in campionato per avere gli introiti della Champions League, sempre utili per fare cassa.

Dan Friedkin, che a breve dovrebbe concludere l’acquisto del pacchetto di maggioranza della Roma, si ritroverà con un bilancio in rosso da sistemare ma anche con la necessità di costruire una squadra che possa continuare a lottare per le prime posizioni. Ci sarà qualche cessione dolorosa e si cercheranno delle altre sistemazioni a giocatori il cui ingaggio pesa molto sulle casse del club.

Ma il ds Petrachi cercherà anche dei giocatori di talento, pronti a far bene con la maglia della Roma. Come riporta il Corriere dello Sport, il direttore sportivo giallorosso sembra avere già le idee chiare sui possibili colpi per la prossima stagione.

Calciomercato Roma: gli obiettivi di Petrachi

Se ne è parlato già nelle scorse settimane e anche nei giorni scorsi si è ribadito di come la Roma abbia nel mirino Borna Barisic, terzino sinistro croato dei Glasgow Rangers. Un obiettivo che però è diventato più complicato, anche perché il giocatore da poco ha rinnovato il contratto con gli scozzesi. Per la difesa rimane caldo il nome di Carlos Augusto, giocatore del Corinthians che la Roma avrebbe già bloccato per la prossima stagione.

Si cambierà anche in attacco, dove sicuramente non rimarrà Kalinic. Nonostante la doppietta segnata al Cagliari il suo rendimento non è stato ottimale e il giocatore sembra destinato a tornare all’Atletico Madrid, club che detiene il suo cartellino. A centrocampo invece un nome che piace tanto a Petrachi – afferma il Corriere dello Sport – è quello di Ryan Gravenberch, giovane talento dell’Ajax classe 2002.

