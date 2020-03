Cessione AS Roma, Friedkin e Pallotta a New York: si firmano i...

CESSIONE AS ROMA FRIEDKIN PALLOTTA – Ci siamo, quella di oggi potrebbe essere una delle giornate più importanti per la storia della Roma. Come lo era stato nell’aprile del 2011, quando la società capitolina passò da Rosella Sensi a Thomas Di Benedetto, quella di oggi o probabilmente di domani (visto il fuso orario dall’America all’Italia), lo sarà altrettanto.

Pallotta-Friedkin firme a New York

Come riportato dall’edizione online del quotidiano ‘Il Tempo’, c’è il passaggio di proprietà proprio in queste ore si stanno firmando tutti gli ultimi contratti preliminari che vedranno alla guida del club capitolino Dan Friedkin, il quale subentra dunque a James Pallotta.

Si attende il comunicato

Venerdì scorso sono stati scambiati tutti i contratti tra le parti dopo aver terminato la fase negoziale e da lunedì i legali sono riuniti negli uffici della Raptor in quel di New York. Oggi è stato invece il giorno delle ultime firme: un comunicato del club sancirà l’ufficialità, riporta ancora ‘Il Tempo’.

