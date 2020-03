Calciomercato Roma, possibile conferma di Zappacosta. Il terzino, out per infortunio, dovrebbe restare anche in giallorosso.

ROMA – Davide Zappacosta potrebbe restare alla Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi sono pronti a chiedere il rinnovo del trasferimento temporaneo per permettere al terzino di dimostrare le sue qualità. Possibile quindi un nuovo prestito senza un particolare esborso economico.

Calciomercato Roma, il punto sui prestiti

Difficile, al momento, confermare gli altri prestiti. Su Smalling il Manchester United continua a fare muro con una richiesta superiore ai 20 milioni di euro. Discorso simile anche Mkhytarian. L’armeno ha un contratto in scadenza nel 2021 ma chiede 7 milioni di euro per firmare un nuovo contratto con la società giallorossa.

Non dovrebbe essere rinnovato il prestito di Nikola Kalinic. Il croato, nonostante un miglioramento nelle ultime settimane, dovrebbe tornare all’Atlético Madrid per poi trovarsi una nuova squadra. Anche se le ultime partite potrebbero cambiare la situazione.

