CALCIOMERCATO ROMA ZAPPACOSTA RINNOVO PRESTITO – In questa lunga attesa nella quale ogni singolo cittadino italiano deve fare la propria parte, è difficile parlare anche di campo, infatti gli allenamenti delle squadre per adesso sono sospesi. I vari direttori sportivi però possono dedicare tutto questo tempo aalla programmazione futura. In casa giallorossa il diesse Gianluca Petrachi sta parlando in questi giorni con il Chelsea per capire il futuro di Davide Zappacosta.

Zappacosta Roma, rinnovo di prestito?

In questo momento il terzino di proprietà del Chelsea sta continuando il percorso riabilitativo dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro riportata ad ottobre scorso. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’intenzione della società è di tenerlo anche nella prossima stagione.

Agente Zappacosta al lavoro col Chelsea

Il suo agente Alessandro Lucci, prima del ciclone Coronavirus, aveva già contattato il Chelsea per capire quali fossero gli umori. E ha compreso che, nell’interesse del calciatore e del club proprietario del cartellino, potrebbe essere conveniente un rinnovo del prestito alle stesse condizioni dell’anno scorso: sei mesi sicuri e altri sei vincolati ad eventuali necessità (infortuni gravi) del Chelsea.

