Calciomercato Roma, tre nomi per il centrocampo

In questo momento la serie A è ferma ma non si ferma certo la programmazione dei club. Che sperano ovviamente di tornare a giocare al più presto ma che nel frattempo stanno anche cercando di programmare la prossima stagione.

Non bisogna infatti farsi trovare impreparati, anzi bisogna sfruttare questo periodo per intavolare già alcune trattative. Anche perché – come tutti sperano – si tornerà a giocare a maggio e si finirà alla fine di giugno, ci sarà meno tempo da dedicare alle trattative.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come la Roma stia lavorando sottotraccia a rinforzare la linea mediana in vista della prossima stagione. Del resto quest’anno Paulo Fonseca ha avuto spesso la “coperta corta”, tanto da spostare Mancini nel ruolo di mediano.

Calciomercato Roma: i nomi sul taccuino di Petrachi

Tra i nomi più caldi per i giallorossi c’è quello di Davide Frattesi, che è forse il profilo che interessa di più. La sua situazione ricorda tanto quella di Pellegrini, visto che il giocatore è cresciuto in giallorosso prima di passare al Sassuolo. La Roma vanta un diritto per ricomprarlo in estate a 15 milioni di euro e il club giallorosso potrebbe approfittare di questa opportunità. Ha solo 20 anni ed è uno dei centrocampisti italiani più promettenti.

Altro nome importante è quello di Ryan Gravenberch, 18 anni, un mediano di grande stazza fisica, alto un metro e novanta e abile nella fase di interdizione e palleggio. Ha un prezzo importante ma è assistito da Mino Raiola, che a Trigoria ha buoni rapporti. Ultimo nome citato dalla rosea è quello di Mykhailo Mudryk, 19 anni, centrocampista offensivo dello Shakthar Donets che potrebbe anche giocare da esterno offensivo. Potrebbe essere un buon investimento, visto che tra l’altro il suo prezzo è inferiore ai due milioni di euro.

