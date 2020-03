La serie A è ferma, non si sa ancora se e quando si potrà tornare a giocare. Ma nel frattempo bisogna rimanere concentrati, combattendo il coronavirus con le armi che si hanno a disposizione.

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha raccontato al sito internet della Lega portoghese come sta vivendo questo momento. «Siamo tutti a casa, ma gli italiani sono molto coscienti che solo così si potrà risolvere questo problema – ha detto a ligaportugal.pt -. A me sembra che tutti si stiano impegnando per seguire le regole e cambiare il destino di questo virus che sta uccidendo tanta gente. Usciamo di casa solo per andare a fare la spesa, la polizia è sempre in giro a controllare le uscite delle persone. È indubbiamente un momento complicato. Si prevede che i numeri di contagi aumenteranno, ma se tutti continuiamo a rispettare le regole, senza alcun contatto con altre persone, finiranno per diminuire. Abbiamo un grande esempio dalla Cina, saremo in grado di vincere questa battaglia».

LEGGI ANCHE –>>Roma in prima linea contro il Covid-19, bel gesto dei calciatori

Paulo Fonseca come vive la sua quarantena?

.

In questo momento l’allenatore della Roma si trova nella capitale e ha anche parlato della sua “quarantena”. «Approfitto del periodo per stare di più in casa con la mia famiglia, visto che spesso sono fuori. Certo, sto mangiando di più, ma sto anche facendo più esercizio fisico».

Poi però la parola si sofferma sul campo e sul campionato. «Lo stop è lungo e non sappiamo quando torneremo. Abbiamo cercato di controllare le attività fisiche dei giocatori, abbiamo dato loro alcune attrezzature, abbiamo cercato di controllare il loro cibo e il loro peso e tutti hanno un programma a casa. La Roma è un club molto ben organizzato a tutti i livelli e sta facendo un lavoro fantastico con il monitoraggio della squadra».

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!