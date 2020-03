NOTIZIE AS ROMA DICHIARAZIONI MANCINI – Non solo Leonardo Spinazzola, ma anche un altro giocatore giallorosso, Gianluca Mancini, tramite questa volta Sky Sport racconta come lavora all’interno della propria dimora e come passa il tempo.

Dichiarazioni Mancini

Come passi il tempo?

La mia routine di giornata è svegliarmi, fare colazione, aiutare un po’ mia moglie nelle cose di casa visto che prima non c’ero mai, pranzare e iniziare il programma di lavoro che la Roma ci ha mandato. Mi alleno perché è importante mantenere la nostra condizione fisica al meglio visto che il campo ci manca, ma è importante stare a casa e seguire le giuste indicazioni che ci ha dato il governo.

Voi con Roma Cares siete molto attivi con la beneficienza. Sei orgoglioso di appartenere a una società del genere?

Si sono molto orgoglioso della mia societá, la Roma ha aperto una campagna di donazione per l’ospedale Spallanzani, l’obiettivo é arrivare a 500 mila euro. Noi giocatori e staff tecnico abbiamo partecipato a questa cosa perché ci ha colpito molto e vogliamo essere partecipi anche di questo. Roma Cares negli ultimi giorni ha donato anche 13 mila mascherine e tutti i gel igienizzanti, per questo sul sito della Roma c’è tutto quello che c’è da trovare per donare. È importante donare in questo momento di grande difficoltà per tutto il paese.

Tu hai giocato a Bergamo, hai tanti amici li. Cosa ti raccontano?

Stanno vivendo una situazione surreale e particolarmente difficile per loro. Mi dispiace, gli mando un grandissimo abbraccio e gli dico di non mollare mai perché sono un grande popolo e sapranno rialzarsi da questa situazione difficile.

Ti chiedo un bilancio di questa prima parte di stagione e cosa significa avere un compagno di reparto come Smalling

Il mio bilancio personale nei primi mesi di Roma è positivo, è vero che la seconda parte di stagione in qualche partita ho commesso qualche errore ma è un percorso di crescita quindi cerco di migliorarmi e di non ripetere questi errori. Avere accanto un compagno come Smalling è molto d’aiuto, è uno che dà consigli in campo e cerca di migliorarmi. Io lo seguo perché ha una grandissima esperienza e io devo rubare qualcosa da lui.

Come sta gestendo questa emergenza Fonseca? Avete una chat di gruppo?

L’altro giorno abbiamo fatto una videochiamata di squadra, eravamo 30 persone e ci hanno aggiornato su quello che c’è da fare allenandosi in casa con schede nuove e un programma di alimentazione perché stando fermi bisogna seguire anche un programma di alimentazione importante.

