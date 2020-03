Roma, se si riparte Fonseca avrà tre frecce in più nel suo arco

La serie A tornerà a giocare? Questa oggi è una domanda alla quale sembra davvero impossibile riuscire a dare una risposta. Anche perché la situazione attuale legata al Coronavirus spinge inevitabilmente al pessimismo.

C’è la volontà di chiudere la stagione tornando a giocare anche a maggio inoltrato, ma sta crescendo anche il numero di chi invece vuole dare direttamente appuntamento ad agosto e alla nuova stagione. Decisive saranno le prossime settimane, con la speranza – calcio a parte – che la situazione possa migliorare sul piano sanitario.

Tornando invece al mondo del pallone, semmai si tornerà a giocare nei prossimi mesi Paulo Fonseca potrebbe avere la consolazione di avere quasi tutta la rosa a disposizione, come mai gli è capitato in questa sua prima stagione giallorossa. Infatti all’ipotetica ripresa degli allenamenti il portoghese sarebbe privo solamente di Zaniolo e Pastore, ormai lungodegenti.

Zappacosta è ormai recuperato

Come sottolinea Il Corriere dello Sport infatti ormai Pellegrini, Diawara e Zappacosta sono da considerare recuperati e dunque sarebbero a sua disposizione. Nessun dubbio sul primo, che era alle prese con un problema muscolare che ha ormai superato. Diawara ha scelto di non operarsi al ginocchio per rientrare al più presto ma i suoi piani potrebbero cambiare nel caso in cui arrivasse uno stop definitivo alle attività. In quel caso il centrocampista ex Napoli finirebbe sotto i ferri per poi essere pronto per la nuova stagione. Zappacosta invece ormai ha recuperato in pieno dopo il grave infortunio di inizio stagione. Continua a lavorare a casa e potrebbe essere il rinforzo in più. Ma il condizionale, ripetiamo, è sempre d’obbligo.

