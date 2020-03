Carles Perez, la promessa per il futuro

Carles Perez è arrivato a gennaio nella Roma e si è subito fatto notare per delle giocate importanti e anche per la freddezza in zona gol, mostrata in Europa League contro il Gent. Poi lo stop alle attività per il Coronavirus e ora l’attesa per la ripresa del lavoro.

Anche lo spagnolo, prelevato dal Barcellona, si trova nella Capitale e sta facendo quel che può per mantenersi in forma tra le mura domestiche. Certo, non è questo il momento più felice. «Vivo da solo, mi mancano la mia famiglia e i miei amici» ha detto l’attaccante parlando a “El Partidazo” di Cadena Cope.

«Mi alleno per quattro ore al giorno» ha detto ancora Carles Perez, che come detto vuole farsi trovare pronto se ci sarà la possibilità di ripartire per la serie A. Fonseca ha grande fiducia in lui come del resto lo ha il club, che ha investito una somma importante pur di prenderlo dai blaugrana. Sette presenze per lui in giallorosso condite da un gol e un assist.

Troppo poco per giudicare, vero, ma la voglia di fare bene a questo ragazzo non manca di certo e ha già in mente il suo obiettivo. «Voglio dimostrare che posso essere un grande giocatore qui a Roma» ha detto ancora Carles Perez. E i tifosi giallorossi si augurano che possa essere davvero così.

