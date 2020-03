Calciomercato Roma, due centrocampisti sul taccuino di Petrachi

Iniziare a pianificare il futuro. E’ questo quello che tanti club stanno facendo. Il calciomercato Roma in estate vedrà senz’altro dei movimenti sia in entrata che in uscita e il direttore sportivo Petrachi non si farà trovare senz’altro impreparato. Anche perché in questo periodo di stop c’è tutto il tempo necessario per lavorare sodo.

La Gazzetta dello Sport di oggi ha parlato dei possibili colpi dei giallorossi durante l’estate. Non sarà un mercato nel quale si potrà spendere molto, sia per i bilanci del club sia per l’emergenza Coronavirus e il relativo stop, che sta generando grandi perdite in tutti i club italiani.

Calciomercato Roma, i nomi possibili

Prima di tutto si cercherà di fare spera tra i parametri zero, giocatori che possono essere presi senza spendere soldi per il loro cartellino. E ci sono già dei nomi possibili. Tra questi c’è quello di Giacomo Bonaventura, jolly di centrocampo che andrà a scadenza con il Milan. Il suo procuratore è Raiola, con il quale la Roma sta cercando anche di lavorare a due possibili colpi, giocatori sempre assistiti da lui. Il primo è Graverbech dell’Ajax, il secondo è relativo al futuro di Mkhitaryan (si punta ad un nuovo prestito oneroso). Attenzione poi ad un nome nuovo, quello di Viktor Kovalenko, centrocampista della nazionale ucraina classe ‘96, che Fonseca ha già allenato allo Shakhtar e che dunque conosce molto bene.

Nuovi arrivi pure in attacco

Ormai non è più un mistero che la Roma cambierà qualcosa anche in attacco. Si sogna il ritorno di El Shaarawy, che del resto vuole lasciare la Cina e che accetterebbe anche di ridursi pesantemente l’ingaggio pur di tornare. Rimane poi da sciogliere il nodo Schick. Il ceco tornerà nella capitale se il Lipsia non lo riscatterà e potrebbe stavolta rimanere per giocarsi le sue carte.

