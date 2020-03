Calciomercato Roma, ritorna di moda il nome di Mariano Diaz

Calciomercato Roma, il nome di Mariano Diaz ritorna di moda. I giallorossi potrebbero provare un nuovo assalto.

ROMA – La Roma ritorna su Mariano Diaz? Secondo quanto riportato da Defensa Central, i giallorossi in estate potrebbero tentare un nuovo assalto per assicurarsi l’attaccante. Un nome che piace a Fonseca anche se fino a questo momento non c’è il totale gradimento del giocatore.

La Roma è pronta ad affondare il colpo per Mariano Diaz. Il Real Madrid sembra essere intenzionato a lasciar partire il giocatore visto che Zidane non gli concede molto spazio. Lo stop, però, al momento sembra arrivare dal giocatore che ha voglia di giocarsi le sue carte con la maglia Blancos.

I contatti sono in corso con la squadra giallorossa che spera di riuscire a convincere l’attaccante e regalare a Fonseca un rinforzo di assoluta qualità.

