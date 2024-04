Probabili formazioni Udinese-Roma, nuovo cambio in attacco

Probabili formazioni Udinese-Roma, queste le possibili scelte di Cannavaro e De Rossi per i rimanenti venti minuti dopo il malore di Ndicka.

Sono stati tanti gli argomenti di discussione e interesse in casa Roma nel corso di queste ultime settimane, alla luce della crucialità di un periodo che ha ancora tanto da dire e che, ora come ora, offre tutti gli ingredienti per poter regalare novità, soprese e ancora tante emozioni. La bravura e la capacità degli uomini di De Rossi dovrà consistere in una felice gestione delle energie fisiche e mentali, ai fini di quella ancora vivida coesistenza di competizione in Europa League e in campionato, come da diversi anni a questa parte accade.

A differenza delle altre volte, sarà fondamentale il provare a consolidare un piazzamento Champions che, da quest’anno, passerà anche per il quinto posto. Ora come ora, la Roma si trova in quinta posizione con 55 punti, a sette lunghezze di distanza dal Bologna, che con la vittoria di lunedì nella Capitale ha consolidato una quarta posizione ormai sempre più certa e vicina per gli uomini di Thiago Motta.

Al contempo, poi, bisogna guardare a quel solo punto di distanza tra Roma e Atalanta, con la compagine di Gasperini impegnata, proprio come la Roma, in Europa League, parallelamente ad un percorso in campionato tramite il quale provare a centrare la Champions.

Probabili formazioni Udinese-Roma, così De Rossi e Cannavaro per i 20 minuti finali

Molte delle sentenze di questa stagione passeranno, dunque, per un finale destinato a rivelarsi importante quanto decisivo, denso in casa Roma di scontri diretti e nelle prossime ore in grado di fornire nuove indicazioni dopo il recupero dei circa venti minuti da recuperare in quel di Udine.

A circa due settimane di distanza dall’interruzione della partita per il malore di Ndicka, infatti, alle ore 20 odierne riprenderà Udinese-Roma, dal minuto 71′. I giallorossi dovranno provare a centrare il bottino pieno, consapevoli di avere poco tempo a disposizione e di trovarsi di fronte una squadra che ha cambiato proprio in questi giorni allenatore, con l’approdo di Cannavaro al posto dell’esonerato Cioffi.

Archiviando le polemiche, le possibilità di alibi e i botta e risposta tra la Roma, la Lega e lo stesso Daniele De Rossi, starà adesso al campo sentenziare in modo importante e definitivo. Queste, intanto, le possibili ponderazioni dei due allenatori, con la Roma consapevole dell’imminenza del doppio impegno europeo e della non meno complicata e importante trasferta di Napoli domenica prossima.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. All. Cannavaro

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi