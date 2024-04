Rinvio del match di Serie A, calendario ‘storico’: riscritta la corsa Champions

Gli incroci tra campionato e Coppa potrebbero portare a procrastinare a data da destinarsi il confronto. La Roma potrebbe “farne” le spese.

Entrata nella sua fase più calda, la stagione della Roma sarà vissuta al cardiopalma dagli uomini di De Rossi. Con una serie di impegni ufficiali in cui il margine di errore è ormai nullo, Dybala e compagni sono chiamati agli straordinari per centrare la qualificazione alla prossima Champions League e provare ad inseguire il sogno Europa League.

Da qui al termine della stagione i giallorossi saranno impegnati in un vero e proprio tour de force. La conquista di un posto al sole tra le prime cinque comincia da Udine, dove questa sera la Roma recupererà i circa 20 minuti più recupero che mancano per completare la sfida del Blu Energy Stadium. Dopo il KO patito all’Olimpico per mano del Bologna, la sfida con i friulani rappresenta un vero e proprio passaggio obbligato per gli uomini di De Rossi, che oltre a provare ad inseguire il Bologna cercheranno di mantenere a debita distanza l’Atalanta.

Atalanta-Fiorentina e un calendario tutto da scrivere: possibile rinvio a fine campionato

Proprio l’incrocio con i nerazzurri alla quartultima giornata di Serie A rappresenterà un vero e proprio spartiacque per la Roma. Attualmente le due squadre sono separate da un solo punto in classifica e, così come i giallorossi, anche l’Atalanta dovrà recuperare una partita. Proprio contro quella Fiorentina che i nerazzurri sono riusciti a regolare nella sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Il recupero di Atalanta-Fiorentina, però, potrebbe subire ulteriori spostamenti. Sotto questo punto di vista, tutto dipenderà dal cammino in Europa League degli uomini di Gasperini. Nel caso in cui gli orobici dovessero andare in finale, il recupero della gara con la Fiorentina potrebbe avvenire solo dopo l’ultima giornata di campionato. Uno scenario al quale De Rossi ha fatto riferimento in alcune dichiarazioni, ribadendo come ci fosse il rischio che gli orobici disputassero la gara con i Viola a giochi praticamente fatti (o quasi). Staremo a vedere cosa succederà.