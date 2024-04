Rinnovo Dybala, cifre da sogno per l’accordo: tripletta Roma

Calciomercato Roma, non è soltanto il possibile rinnovo di Dybala a tenere banco. Il triplo “colpo” che orienta i piani giallorossi.

Ci sono calciatori che con la sola presenza in campo riescono ad imprimere una sterzata di qualità impressionante. Dybala è uno di questi. Nelle ultime due stagioni nella Capitale, la “Joya” si è letteralmente preso le luci della ribalta. Del resto, esiste una Roma con il suo numero 21 e una Roma senza il suo numero 21. La differenza è notevole e molto spesso si è tramutata in punti guadagnati o persi.

Inutile ribadire come il nuovo corso De Rossi veda in Dybala un autentico punto di riferimento, non potrebbe essere altrimenti. Così come appare banale evidenziare come nelle prossime settimane sia necessario trovare la quadra con l’entourage dell’argentino in tempi relativamente brevi. Per evitare di trascinare la situazione troppo a lungo e consentire al calciatore di iniziare la prossima stagione senza troppe pressioni sulle spalle. Dybala è infatti legato alla Roma non solo da un contratto in scadenza nel 2025, ma anche da una clausola rescissoria che quest’estate potrebbe permettere ad un club estero di piazzare l’affondo decisivo mettendo sul piatto soltanto 12 milioni di euro. Eventualità che dalle parti di Trigoria vogliono subito spegnere. L’erede di Tiago Pinto, dunque, sarà chiamato a muovere i primi passi concreti per definire il nuovo accordo con l’argentino.

Calciomercato Roma, rinnovo Dybala: ecco tutte le cifre

Proprio quest’incrocio tra il nuovo DS e il rinnovo di Dybala è stato evidenziato dall’edizione odierna di Tuttosport. Con le quotazioni di Burdisso in ascesa ma con le candidature di Modesto e Fontes da tenere ancora in considerazione, si prospettano settimane molto intense nel quartier generale della Roma. E di scelte importanti.

Come quelle che aspettano i Friedkin sul fronte Dybala. La volontà delle parti è quella di trovare un’intesa che porti alla fumata bianca definitiva. La bozza d’intesa potrebbe essere impostata sulla base di un contratto da circa 6-6,5 milioni di euro come base fissa, a cui aggiungere un milione o poco più di bonus legati a traguardi personali. Alla Roma Dybala sta molto bene: nel momento in cui i giallorossi decideranno di muovere i primi passi, si apriranno ufficialmente le trattative. Quello di Dybala, però, potrebbe non essere l’unico rinnovo in casa Roma. A differenza di quanto filtrava fino a qualche mese fa, infatti, non è esclusa neanche una permanenza di Leonardo Spinazzola all’ombra del Colosseo. Scenario fluido e in aggiornamento: vi forniremo ragguagli quando trapeleranno novità in merito.