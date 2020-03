Calciomercato Roma, ecco il prezzo giusto per Tiquinho

Nel prossimo calciomercato la Roma dovrà per forza di cose muoversi per trovare una punta che possa essere una valida alternativa di Dzeko. Il bosniaco non è più giovanissimo ma in questa stagione non ha praticamente mai rifiatato per mancanza di alternative, considerando il rendimento non all’altezza di Kalinic.

E’ chiaro che Dzeko è ben felice di essere sempre in campo, è un leader della Roma e giocatore insostituibile per la sua capacità di essere anche il fulcro del gioco offensivo. Ma i giallorossi stanno comunque cercando un giocatore con le sue stesse caratteristiche, adatto al gioco di Fonseca. Adatto forse non lo è Schick, che potrebbe tornare nella capitale nel caso in cui il Lipsia non vorrà sborsare i 29 milioni di euro necessari per prenderlo.

Quale è il prezzo di Tiquinho?

Ma in realtà, come già uscito fuori nei giorni scorsi, la Roma ha individuato in Tiquinho Soares il suo obiettivo. Il centravanti brasiliano milita nel Porto e ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Dunque i portoghesi non potranno alzare a dismisura il suo prezzo.

La Gazzetta dello Sport di oggi conferma l’interessa della Roma per questo giocatore. Paulo Fonseca sta approfittando di questi giorni “casalinghi” per studiare le caratteristiche di diversi giocatori che potrebbero fare al caso dei giallorossi e tra questi c’è proprio Tiquinho. Un ragazzo umile che nel corso della sua vita ha fatto di tutto. Prima di iniziare a far gol ha fatto il muratore, il cameriere e venduto i ghiaccioli per strada.

Oggi ha 29 anni ed è un ottimo centravanti, che la Roma potrebbe prenderlo al massimo sborsando una quindicina di milioni di euro. Il Porto, come detto, ha due opzioni: o rinnovargli il contratto oppure cederlo ad una somma ragionevole, lontana dai 40 milioni della sua clausola rescissoria.

