Roma-Bayer Leverkusen, speranza De Rossi: le ultime da Trigoria

Roma, oggi la squadra non si allena ma da Trigoria arrivano comunque delle buone notizie. Ecco la situazione su Lukaku e Smalling

Messo in archivio il pareggio di ieri contro il Napoli acciuffato grazie al gol di Tammy Abraham allo scoccare del novantesimo, Daniele De Rossi ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra prima di iniziare a preparare la gara contro il Bayer Leverkusen in programma giovedì sera all’Olimpico.

Il tecnico della formazione giallorossa ha due elementi fuori che potrebbero tornare davvero utili nella sfida contro gli imbattuti tedeschi: Smalling e Lukaku. Ci sono delle speranze, come confermato da DDR nel post partita del Maradona, e queste speranze cominciano a essere assai più forti dopo le notizie che Il Messaggero ha riportato questa mattina e che riguardano, soprattutto, il centravanti belga.

Roma-Bayer Leverkusen, Lukaku si allena a Trigoria

Nonostante il gioco libero del quale sta godendo la squadra, Romelu Lukaku questa mattina si è allenato a Trigoria. Da solo. Per cercare di recuperare dal problema fisico che lo sta tenendo fuori da poco più di una settimana. Insomma, il suo recupero arrivati a questo punto si può definire quasi sicuro e molto lo si capirà dalla giornata di domani, quando la squadra tornerà ad allenarsi. Se Big Rom dovesse lavorare con il resto dei compagni – anche parzialmente – allora il recupero sarebbe davvero certo.

Ci si aspettano, arrivati a questo punto, anche delle buone notizie per quanto riguarda Smalling. Gli esami ai quali il giocatore si è sottoposto nel corso dei giorni passati non hanno evidenziato nessuna lesione. Quindi domano dovrebbe forzare e capire se può mettersi a disposizione di Daniele De Rossi. Sarebbe veramente importante, per non dire fondamentale, riuscire ad averli entrambi per affrontare l’unica squadra che al momento è imbattuta in Europa. Una sfida difficile e servono tutti i migliori.