Nei giorni scorsi, la rosa del Barcellona ha deciso di tagliarsi lo stipendio del 70% per consentire al club di far fronte alle conseguenze del Coronavirus e aiutare gli altri dipendenti della società blaugrana, che spera di incamerare risorse importanti anche dal mercato estivo in uscita. Per approfondire questi e altri temi, la redazione di ‘Asromalive.it’ ha intervistato in esclusiva Cristina Cubero, giornalista del ‘Mundo Deportivo’ e molto vicina alle vicende del Barça.

Asromalive intervista Cubero

Qual è attualmente la situazione degli stipendi al Barcellona?

Tutti i calciatori hanno deciso di ridursi lo stipendio del 70% per aiutare chi in questo momento si trovi in difficoltà. La dirigenza del Barcellona ha fatto sapere che non esiterà se dovesse servire un ulteriore sforzo economico.

Quali sono al momento i piani per quanto riguarda il calciomercato in entrata e in uscita?

In uscita si parla delle cessioni a titolo definitivo di Rakitic, Umtiti e Junior Firpo, oltre a prolungare il prestito di Coutinho.

Sembra che su Junior Firpo ci sia la Roma…

Per il calciatore potrebbe essere una grande opportunirà visto che il Barcellona lo ha messo sul mercato. Fonseca ha le capacità di poter tirare fuori il meglio dal ragazzo. Personalmente credo che il suo valore di mercato sia tra i 18 e i 20 milioni di euro.

La Roma è interessata anche a Pedro. Cosa ne pensi?

E’ un calciatore straordinario, cresciuto con Guardiola tatticamente e molto disciplinato. Tecnicamente anche è molto forte.

