CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI SU DAVID RUIZ MONTERO – In questo momento si pensa all’emergenza Coronavirus ed è giusto che sia così, con tutto lo sport (e non solo) mondiale fermo. Oggi in Belgio la Jupiler Pro League è stata conclusa in anticipo definitivamente (qui il comunicato ufficiale) mandando in trionfo cosi il Club Bruges, mentre in Italia e nel resto d’Europa, perlomeno nei top campionati europei, la situazione è diversa.

La Roma guarda al futuro

Nonostante questo però i direttori sportivi è giusto che pensino a programmare la prossima di stagione, in attesa di capire come si concluderà questa. E’ a lavoro anche il diesse del club capitolino Gianluca Petrachi, il quale ha sul proprio taccuino molti calciatori che sono stati visionati.

David Ruiz Montero nel mirino di Petrachi

Uno di questi, come riporta ‘calciomercato.com’, è David Ruiz Montero. Esterno mancino classe 2003 di proprietà del Valencia, con il quale ha ottenuto ottime prestazioni in Youth League e nella cantera del club spagnolo. Vista l’eta di Kolarov, il quale il prossimo 10 novembre compirà 35 anni, potrebbe essere una valida alternativa al laterlare serbo, in vista anche di una sua crescita esponenziale nei prossimi anni.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!