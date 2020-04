Calciomercato Roma, Karsdorp rientrerà nella capitale: ecco perché

Il prossimo calciomercato sarà inevitabilmente condizionato dall’emergenza Coronavirus che sta tenendo banco in queste settimane. Che riprendano o meno i campionati, i club stanno facendo i conti con i mancati incassi del periodo e non ci saranno grandi capitali da spendere per i trasferimenti dei calciatori.

Questo vale per la serie A ma anche per gli altri tornei, visto che il Coronavirus si è diffuso ormai in tutto il mondo. La Roma spera comunque di riuscire a ricavare delle somme dalle cessioni dei calciatori che attualmente si trovano lontani dalla capitale. Come ad esempio Nzonzi, oggi al Rennes, oppure Schick, per il quale si spera nel riscatto del Lipsia.

Come riporta invece oggi Il Corriere dello Sport, sono davvero ridotte al lumicino le possibilità che il Feyenoord riscatti Rick Karsdorp, terzino destro che purtroppo nella capitale non è riuscito ad emergere e che invece in patria è riuscito a ritrovarsi. Superati infatti i problemi fisici, Karsdorp è diventato in poco tempo insostituibile per il tecnico Dick Advocaat, esperto stratega.

E l’allenatore ne vorrebbe la riconferma anche per la prossima stagione, ma il club a quanto pare non potrebbe permettersi la somma di otto milioni di euro. La squadra di Rotterdam, come un po’ tutte le altre, è infatti alle prese con problemi economici e dunque non può fare un investimento del genere. Karsdorp, che in breve tempo è diventato un beniamino del pubblico, in questa stagione ha collezionato 24 presenze nelle quali si è messo in mostra con 2 gol e 5 assist.

