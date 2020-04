Calciomercato Roma, tre alternative per la difesa

Il campionato di serie A è fermo ma i club stanno approfittando di questo periodo per iniziare a pianificare le future mosse di mercato. In attesa di capire se si tornerà o meno a giocare a giugno per chiudere questo campionato, c’è comunque da programmare quello successivo.

E la Roma non vuole farsi trovare impreparata, tant’è che sul taccuino del direttore sportivo Petrachi sono davvero tanti i giocatori in lista. Possibili acquisti, possibili arrivi a costo zero, ad ogni modo elementi che possano migliorare la qualità dell’organico di Paulo Fonseca.

Certo si dovrà pensare pure a incassare, e Il Corriere dello Sport ricorda come i giallorossi debbano piazzare elementi come Nzonzi, Olsen, Schick e Karsdorp per fare cassa e liberarsi anche degli ingaggi. E poi rimangono due questioni spinose, quelle legate a Smalling e Mkhitaryan. Entrambi in prestito oneroso, entrambi perni della squadra, entrambi da provare ad acquistare, senza svenarsi però. Affari comunque difficili per i quali Petrachi proverà a trovare una soluzione.

Calciomercato, ecco i nuovi nomi

Ad ogni modo sarà bene cautelarsi con altri nomi, specie se Smalling e Mkhitaryan non dovessero restare alla Roma. In difesa ad esempio è tornato di moda il nome di Dejan Lovren, difensore del Liverpool. Classe 1989 come Smalling, ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe essere preso a costi accessibili. Possibili novità anche sulla fascia sinistra, dove Kolarov è tentato dal Bologna e potrebbe partire. Gosens dell’Atalanta è uno dei nomi caldi, ma il suo prezzo è alto. L’alternativa è Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona dove però non è considerato incedibile.

