Osimhen ha deciso: scoppia la bomba prima della Roma

Osimhen ha deciso, scoppia la bomba clamorosa prima della Roma: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il nome di Victor Osimhen è certamente stato uno dei più caldi e importanti nel corso di tutta questa stagione in casa Napoli, meno felice e nobile rispetto a quella dello scorso anno ma, al di là di tutto, offrente agli uomini di Calzona un’ultima e disperata possibilità di centrare un posto in Europa.

Molto, ovviamente, dipenderà dal rendimento dell’Atalanta e del Bologna, unitamente a quella compagine di De Rossi attesa domani pomeriggio sul prato del Maradona, in una partita che avrà tanto da dire e i cui risvolti interessano non poco le due squadre coinvolte.

Ciò che è certo, ad ogni modo, è che anche in casa Napoli si assisterà ad una massiccia serie di novità e aggiornamenti nel corso della prossima estate, alla luce dei tanti errori compiuti e ammessi dallo stesso De Laurentiis, chiamato al tornare sui propri passi e ovviare ad una situazione che non ha permesso di onorare nel migliore dei modi il meritato tricolore, già scucito dall’Inter in settimana. Oltre ai risultati di campo non proprio entusiasmanti, a far discutere e a generare perplessità erano state anche alcune situazioni interne, con diverse volte protagonista lo stesso Osimhen.

Osimhen vuole la Liga, nuova proposta al Barcellona: bomba prima di Napoli-Roma

Basti nominare i battibecco tra il suo procuratore e quello di Kvaratskhelia, unitamente alla polemica social dopo l’ironia del club per il rigore sbagliato dal nigeriano in quel di Bologna a inizio stagione. Una serie di eventi che non hanno certamente aiutato in una già irrequieta situazione, con Osimhen che potrebbe, a questo punto, essere giunto ormai al capolinea di un’avventura al Napoli nel complesso importante e felice.

In queste ore, in particolar modo, vanno segnalati significativi aggiornamenti di mercato, relativi al futuro di un centravanti del quale si continua a parlare anche in questa delicata parentesi pre-Roma, in attesa di una gara che, come detto, varrà molto sia per Calzona che per De Rossi. Osimhen, sulla cui titolarità per la prossima e le rimanenti partite non ci sono dubbi, è sempre più vicino al cambiare aria, come ben restituiscono le tante notizie su un futuro del quale hanno parlato anche le penne de El Nacional.

In particolar modo, dopo gli interessamenti più e meno recenti di squadre come PSG, Manchester United, Chelsea, Liverpool o Arsenal, il numero 9 del Napoli avrebbe dato priorità all’approdo in Liga: offertosi invano a Florentino Perez, dunque, starebbe ora cercando di trovare uno spiraglio per approdare al Barcellona. Il suo arrivo in blaugrana sarebbe cosa non poco gradita alle diverse parti in causa, al netto del grande ostacolo di questa vicenda, che impedisce ad oggi ancora di sentenziare con chiarezza sul futuro di Osimhen: la valutazione di almeno 100 milioni di euro ponderata dal Napoli.