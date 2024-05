Atalanta-Roma, arbitro e VAR ufficiale: coppia da incubo

Atalanta-Roma, l’AIA ha designato ufficialmente la squadra arbitrale per il posticipo di domenica in campionato. Scelta una coppia che mette i brividi alla piazza giallorossa.

In due gare la Roma di Daniele De Rossi si gioca tutto, prima in Europa League poi in campionato. Domani sera la squadra giallorossa andrà a caccia dell’impresa europea, cercando di ribaltare il 2-0 dell’andata inflitto dal Bayer Leverkusen nella semifinale d’andata. Domenica sera poi un’altra trasferta decisiva sul bilancio stagionale, lo scontro diretto per la Champions League in casa dell’Atalanta. A pochi giorni dal via della trentaseiesima giornata di Serie A, l’AIA ha diramato le scelte ufficiali per le squadre arbitrali in campionato.

Tutto o niente, nelle prossime due partite la Roma si gioca tutte le sue carte sugli obiettivi stagionali. Il primo appuntamento è domani sera, in casa dell’imbattuto Bayer Leverkusen. La squadra tedesca, che ha dominato la Bundesliga, parte forte del doppio vantaggio maturato allo stadio Olimpico la settimana scorsa. Alla BayArena servirà una vera e propria impresa per la squadra giallorossa, che in caso di clamorosa rimonta centrerebbe la terza finale europea consecutiva. Per quel che riguarda il campionato domenica poi c’è un altro incrocio da brividi, in casa dell’Atalanta di Gasperini.

Atalanta-Roma, designazioni arbitrali ufficiali: c’è la coppia Guida – Abisso

La squadra bergamasca ha raggiunto la Roma al quinto posto della classifica in Serie A. Ma l’Atalanta deve ancora recuperare la gara non disputata contro la Fiorentina, fattore che ha acceso le polemiche in casa giallorossa e non solo. Lo stesso tecnico degli orobici ha lanciato una stoccata che coinvolge direttamente Evan Ndicka e quanto accaduto ad Udine.

Una gara decisiva quindi, che la Roma può solo vincere per continuare ad inseguire la Champions League in campionato. In attesa dello scontro diretto per la quinta piazza, l’AIA ha diramato ufficialmente le designazioni arbitrali per la sfida. Direttore di gara sarà Guida, mentre al VAR ci sarà Abisso. Una coppia che non evoca ottimi ricordi in casa giallorossa, solo due vittorie nelle ultime 10 partite dirette dall’arbitro campano. Col VAR Abisso l’ultimo incrocio è Napoli-Roma, terminata per 2-2.