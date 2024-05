Effetto domino Inter-Roma: lo cacciano dopo 3 anni | ASRL

Si incrociano le vie di Inter e Roma nel lungo percorso del calciomercato estivo che sta per iniziare

Attesa da uno a tre giorni micidiali e decisiva per le sorti giallorosse in campionato e in Europa League, la Roma continua ad essere una delle squadre maggiormente coinvolte nelle indiscrezioni di calciomercato. A breve, Dan e Ryan Friedkin dovrebbero annunciare il nome del nuovo direttore sportivo. L’erede di Tiago Pinto sarà subito chiamato ad un’operatività massiccia per soddisfare le richieste della Uefa in merito di FairPlay finanziario. Come è noto, il club giallorosso dovrà incassare circa 30 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno.

L’esigenza di ottemperare ai dettami del settlement agreement deve tuttavia andare di pari passo con quella di costruire una rosa all’altezza in vista della prossima stagione. A prescindere da chi sarà il nuovo direttore, ci sono alcune priorità che sono ineludibili. Un portiere, uno o due esterni difensivi, un centrocampista, un’ala e un attaccante sono il minimo sindacale per regalare a Daniele De Rossi una squadra all’altezza, ma tutto dipenderà anche dall’eventuale conferma di Romelu Lukaku al centro dell’attacco.

Inter e Roma, sfida londinese sulla fascia

Per quanto riguarda il capitolo esterni, i giallorossi stanno ricevendo diverse segnalazioni da intermediari e agenti. Una delle ultime, secondo quanto appreso da Asromalive.it, è arrivata direttamente da Londra ma è giunta anche a Milano. Stando alle informazioni in nostro possesso, Inter e Roma sono stante informate della possibile cessione di Emerson Royal da parte del Tottenham.

Il club londinese parte da una valutazione di circa 20 milioni di euro, dopo averne spesi 25 nell’estate del 2021. Una valutazione ritenuta eccessiva dalle parti di Trigoria, mentre per Ausilio e Marotta la pista può attivarsi solo nel caso in cui i nerazzurri dovessero riuscire a vendere Denzel Dumfries. In questo senso, non è escluso che gli Spurs, estimatori dell’olandese insieme al Manchester United, possano proporre l’esterno brasiliano all’interno di uno scambio.