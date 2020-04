Un nuovo sogno per il calciomercato della Roma. Che del resto vuole rimanere tra le squadre più forti della serie A e per farlo deve mantenere alto il livello della rosa. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che potrebbero esserci delle dolorose cessioni in estate, ma è altrettanto vero che la dirigenza giallorossa è pronta a innestare nuove pedine.

Rivolgendosi anche al mercato dei futuri svincolati, giocatori che possono essere presi a costo zero visto che il loro contratto scadrà a giugno. Uno di questi è Mario Gotze, tedesco del Borussia Dortmund e giocatore che può ricoprire più ruoli. Le richieste economiche però del giocatore sembrano essere davvero alte e dunque l’affare sembra essere complicato.



Calciomercato Roma: spunta la pista Pedro

E allora si comincia a guardare altrove, anche i futuri parametri zero, dove ci sarà a breve pure Pedro. Giocatore formidabile, che con il Barcellona ha vinto tutto e anche con il Chelsea non ha spesso di illuminare con giocate spettacolari e gol decisivi, nonostante nell’ultimo periodo si sia visto poco. La Roma aveva già provato a prenderlo a gennaio in prestito, richiesta rifiutata dagli inglesi.

Ma Pedro ora si può ingaggiare senza costi di cartellino e, nonostante viaggi verso i 33 anni, sarebbe un acquisto top. Il problema è la concorrenza, che per giocatori del genere non manca mai. E la rivale più pericolosa, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe la formazione araba dell’Al-Sadd di Doha, dove in panchina c’è l’amico Xavi.

