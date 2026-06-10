Gasp abbatte l’ex Roma: 30 milioni e Napoli KO

Il tecnico ha sciolto le ultime riserve e ha detto sì al colpaccio in attacco

Da sempre molto partecipe nelle scelte di mercato dei club allenati, Gian Piero Gasperini sta avendo un ruolo fondamentale nelle attuali trattative della Roma, soprattutto in questo momento d’interregno in cui si attende ancora l’ufficialità di Tony D’Amico.

Il tecnico giallorosso, d’altronde, ha le idee chiare sin dalla scorsa estate, quando ha chiesto a gran voce rinforzi in attacco, sugli esterni e al centro. Proprio nelle scorse ore, secondo Gianluca Di Marzio, l’allenatore piemontese ha dato il via libera finale ad una pista portata avanti dall’ex ds Frederic Massara.

Stando al giornalista di Sky Sport, dopo l’ok del Gasp, la Roma ha avuto nuovi contatti per Kerim Alajbegovic. L’ala bosniaca ha trascinato la sua nazionale ai Mondiali, a discapito proprio dall’Italia, ed è un profilo che hai già molto mercato e rischia di averne ancora di più dopo la rassegna iridata.

Per questo, i giallorossi sono tornati in azione, nella speranza di sfruttare la priorità incassata nei giorni scorsi dal giocatore stesso e dal papà e di abbassare la cifra richiesta dal Bayer Leverkusen, che parte da 30 milioni di euro. Sulle tracce del diciannovenne restano il Napoli, ma anche il Suderland dell’ex ds giallorosso Ghisolfi.