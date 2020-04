Calciomercato Roma, retroscena su Willian

Calciomercato Roma, retroscena Willian. Il giocatore è stato offerto ai giallorossi ma la richiesta di 5 milioni ha frenato la possibile trattativa.

ROMA – Willian alla Roma a parametro zero? Secondo quanto scrive il sito de Il Messaggero, la possibilità di vedere in giallorosso il brasiliano è stata reale anche se la trattativa si è interrotta sul nascere. Il giocatore, infatti, ha chiesto un triennale da 5 milioni di euro. Ingaggio considerato molto alto dalla società giallorossa che ha frenato subito chiudendo la porta al giocatore (per il momento).

Willian alla Roma, Fonseca ci pensa

La trattativa tra la Roma e Willian è ferma ma non possiamo escludere nelle prossime settimane novità. Fonseca, infatti, ha allenato il giocatore allo Shakhtar e proprio la presenza del tecnico portoghese potrebbe riaprire un affare che al momento sembra essere difficile da portare a termine.

Da battere, però, una folta concorrenza visto che anche altre squadre seguono da vicino il giocatore in uscita dal Chelsea.

