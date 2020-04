Con la serie A ormai ferma da tempo a causa dell’emergenza Coronavirus e con i tanti punti interrogativi legati alla sua ripartenza, c’è più tempo per i club per iniziare a dedicarsi alle trattative di calciomercato per la prossima stagione. La Roma ovviamente non fa differenza e sono tanti i nomi che stanno circolando in questi giorni.

Il direttore sportivo Petrachi senza ombra di dubbio dovrà puntellare l’organico di Paulo Fonseca con rinforzi mirati in ogni reparto, al netto poi di eventuali e dolorose partenze. Non è da escludere che ci sarà qualche cessione eccellente, sopratutto legate a motivi di bilancio.

Calciomercato Roma: sogno Gotze

Come riporta Il Corriere dello Sport, il club giallorosso sarebbe già avanti con le trattative per Mario Götze, attaccante tedesco del Borussia Dortmund, che tra tre mesi sarà svincolato e dunque si potrà prendere a costo zero. Un giocatore dal talento cristallino, rallentato però negli ultimi anni da qualche acciacco fisico di troppo. Anche il Napoli avrebbe chiesto informazioni sul suo conto, ma la Roma pare essere in vantaggio. C’è però da valutare la richiesta d’ingaggio del giocatore, che va oltre i cinque milioni di euro. Non pochi, specie di questo periodo. Götze però potrebbe essere una pedina importante, anche per la sua duttilità: in attacco può giocare ovunque

Gli altri nomi sul taccuino

In avanti continua a essere monitorato anche Pepe del Gremio, oltre a Tiquinho Soares del Porto. Per il quale ci vogliono almeno 15 milioni di euro. A centrocampo la Roma sta continuando a seguire con interesse Graverbech, mediano classe 2002 dell’Ajax, “sponsorizzato” pure da Kluivert. Arriverà anche un nuovo terzino sinistro e uno dei nomi caldi è quello di Carlos Augusto, giocatre del Corinthians.

